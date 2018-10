Nowy, większy model przyczepy TEMARED CARPLATFORM z wieloma opcjami wypełnienia powierzchni transportowej

TEMARED wprowadza nowy model uniwersalnej platformy transportowej z linii CARPLATFORM o oznaczeniu 4521. Duża przestrzeń ładunkowa (4,5 m x 2,1 m) pozwala na transport większych samochodów, maszyn budowlanych oraz innych ładunków. Oprócz pełnej podłogi sklejkowej można wybierać spośród kilku rodzajów wypełnień:

1) powierzchnia z blachy typu LOHR

2) blacha typu LOHR z wypełnieniem z blachy aluminiowej ryflowanej

3) powierzchnia z wypełnieniem pełną blachą aluminiową.

Wprowadzenie nowego modelu jest odpowiedzią na informacje od dealerów marki, którzy najlepiej znają zapotrzebowanie na tego typu przyczepy wśród użytkowników.

Platformy CARPLATFORM charakteryzują się sprawdzoną konstrukcją i solidnymi wzmocnieniami a możliwość zamontowania relingów (przedni, boczne) i burt czyni je wielozadaniowymi w przewożeniu ładunków innych niż samochody czy maszyny budowlane. Nowy model CARPLATFORM 4521 to większa powierzchnia transportowa (4540 x 2157 mm), układ jezdny na 2 osiach hamowanych. DMC platformy w zależności od modelu wynosi 1600-2700/1600-3000 kg. Wytrzymała rama nośna i skręcana konstrukcja to gwarancja bezpiecznego transportu ładunku. Otwory do mocowania pasów umieszczone są na całej długości podłużnic lawety z obydwu stron. W standardowym wyposażeniu otrzymujemy wciągarkę ze wspornikiem, hamulec najazdowy, koło podporowe oraz koła niskoprofilowe 195/55 R10C lub 195/50 R13C, dzięki którym przyczepa ma nisko położony środek ciężkości i jest jeszcze bardziej stabilna. Dodatkowo każda przyczepa CARPLATFORM wyposażona jest w 2,5-metrowe najazdy chowane pod podłogą. Jeśli zdecydujemy się na opcję burt ALU (300 mm), możemy również wybrać stelaż z pokrowcem, by nasz ładunek był jeszcze lepiej zabezpieczony przed trudnymi warunkami transportowymi. CARPLATFORM 4521 możemy również wyposażyć w: koło podporowe z automatem składania, amortyzatory osi, blokator kół oraz podpory tylne. TEMARED na bieżąco zwiększa wybór opcji, co pozwala na indywidualną konfigurację i dopasowanie do potrzeb użytkownika.



O marce TEMARED

TEMARED jest jednym z największych producentów przyczep z DMC do 3,5T w Polsce i w Europie. Bogaty asortyment TEMARED liczy ponad 150 modeli przyczep i co roku zwiększa się o kilkanaście kolejnych, odpowiadających potrzebom użytkowników. Aktualnie spółka zatrudnia niemal 500 pracowników. Jesteśmy liderem rynku przyczep lekkich DMC do 750 kg.

W 2018 roku w fabryce TEMARED wyprodukowanych zostanie łącznie rekordowa liczba około 50 tysięcy przyczep. Oficjalnych dealerów TEMARED można znaleźć obecnie w 36 państwach. Sieć dystrybucji liczy 250 punktów.



Firma otrzymała tytuł Diament Forbesa 2018 za I miejsce w kategorii przedsiębiorstw z przychodem od 50 do 250 mln PLN (ranking lubelski oraz ogólnopolski) oraz nagrodę Orła Tygodnika „Wprost” za najlepsze wyniki w gronie ponad 30 firm z województwa lubelskiego w 2018 roku. TEMARED chce zostać największym i najbardziej znanym polskim producentem przyczep samochodowych oraz lawet na świecie do 3,5T/w kategorii O1 i O2.

Wiecej informacji o nowym modelu: Carplatform 4521